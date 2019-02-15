В Тольятти ищут беременную женщину, которая ушла из больницы в халате и тапочках

СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-15T11:22:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти родные, полиция и волонтеры разыскивают 34-летнюю Юлию Апкину. В среду, 13 февраля, женщина ушла из больницы в Центральном районе города в одном халате и тапочках и пропала.

- Юлия Апкина нуждается в медицинской помощи - она беременна. Мы просим всех жителей помочь в поисках женщины, - сообщили в отделе полиции № 24 по Тольятти.

Приметы: на вид 30-34 года, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы, окрашенные в блонд. В день исчезновения Юлия была одета в белую сорочку с коротким рукавом, синий халат, синие тапочки и розовые носки.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, сообщить об этом по телефонам отдела уголовного розыска: 8 (8482) 93-48-78, 8 (8482) 93-48-77, 8 (906) 129-53-48.

ИСТОЧНИК KP.RU