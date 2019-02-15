2019-02-15T11:35:03+03:00
Спорт

Самарец Василий Павлов стал первым российским футболистом с 2014 года, который перешел в украинский клуб

28-летний нападающий подписал контракт с одесским «Черноморцем»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Детали контракта не разглашаются. Фото: ФК «Черноморец» (Одесса)Детали контракта не разглашаются. Фото: ФК «Черноморец» (Одесса)
Изменить размер текста:

Уроженец Самары нападающий Василий Павлов подписал контракт с одесским «Черноморцем». Он стал первым российским футболистом с февраля 2014 года, который перешел в украинский клуб. В «Черноморце» Павлов будет играть под 24 номером. Детали контракта не разглашаются.

Павлов родился в Куйбышеве. Свою профессиональную карьеру начал в самарском клубе «Юнит», за который сыграл 14 матчей и забил 1 мяч. После этого выступал в тольяттинской «Академии», «Крыльях Советов», кишиневской «Дачии», норвежском «Бранне», «Химках», македонском «Тетексе» и т.д. До «Черноморца» форвард выступал за латвийский «Вентспилс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24