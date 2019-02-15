В Тольятти за один вечер в двух ДТП пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-15T11:38:34+03:00

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В Тольятти полицейские проводят проверку по факту двух ДТП, в которых пострадали дети. Одно из происшествий произошло в четверг, 14 февраля, около 19:30 на улице Карла Маркса. Там водитель автомобиля KIA сбил 16-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Еще одно ДТП произошло в тот же вечер на Приморском бульваре. Там столкнулись «Рено Сандеро» и «Лада». В результате случившегося пострадала 11-летняя пассажирка отечественной легковушки. Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России по Тольятти, и в первом, и во втором случае несовершеннолетним понадобилась помощь медиков. В настоящее времч полицейские продолжают выяснять все обстоятельства и детали аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU