В Самаре в автобусах № 3 и 13 начали устанавливать турникеты с валидаторами

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-15T11:58:33+03:00

В дальнейшем турникеты с валидаторами появятся и на других маршрутах Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В Самаре продолжают работы по внедрению в городском общественном транспорте бескондукторной системы оплаты проезда. Теперь кондукторов убрали из автобуса № 3, который курсирует от Хлебной площади до улицы Речной в поселке Шмидта, и из автобуса № 13, который ходит от Губернского рынка до улицы Речной.

- Со среды, 13 февраля, в автобусах № 3 и 13 начали устанавливать турникеты с валидатором. Сейчас проводится мониторинг и отработка механизмов, чтобы в дальнейшем внедрить бескондукторную оплату на слабо загруженных маршрутах, - сообщили в департаменте траснпорта Самары.

Напомним, что ранее кондукторов убрали из троллейбуса № 16 и трамвая № 15. Теперь плату за проезд там принимают водители. Действовать такая система будет на протяжении трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU