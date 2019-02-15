В сборную России вызвали пять гандболисток «Лады» на сбор перед чемпионатом мира

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-15T11:54:42+03:00

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Тренерский штаб сборной России по гандболу во главе с Евгением Трефиловым вызвал на учебно-тренировочный сбор команды перед чемпионатом мира пятерых представительниц тольяттинской «Лады». В список попали Дарья Дмитриева, Полина Ведехина, Алена Амельченко, Елена Уткина и Ольга Щербак, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

- Первый весенний сбор главной дружины страны пройдет с 13 по 21 марта в Новогорске с последующим выездом в Швецию на две контрольные игры со сборной этой скандинавской страны. Матчи состоятся 22 и 23 марта в Эскильстуне и Норрчёпинге, - говорится в сообщении.

Россия завоевала путевку на чемпионат мира на Евро-2018, где подопечные Трефилова заняли второе место. Первенство планеты пройдет с 30 ноября по 15 декабря 2019 года в японской провинции Кумамото.

ИСТОЧНИК KP.RU