Из дома эвакуировали 12 человек: подробности обрушения крыши на улице Водников в Самаре
Стали известны подробности обрушения кровли двухэтажного жилого дома на улице Водников, 31, которое произошло днем в пятницу, 15 февраля.
- Сообщение о происшествии поступило в 12:01. Обрушение кровли произошло на площади 20 квадратных метров из-за накопления снежный масс. В доме зарегистрировано 26 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 12 человек, в том числе четверых детей. Несущие конструкции здания не нарушены.
Насколько известно, дом был построен в 1902 году и он уже давно находится в аварийном состоянии. Из-за ЧП обрушилась часть фасада дома. Обломками кирпичей завалило прилегающую к зданию территорию.
- Сейчас на месте находятся глава Самарского района Роман Радюков, представители МЧС и правоохранительных органов. В ближайшее время комиссия примет решение о расселении жильцов дома, - сообщили в мэрии Самары.
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ИСТОЧНИК KP.RU