2019-02-15T12:57:34+03:00
Происшествия

В Самаре на Елизарова мужчина и женщина отравились насмерть угарным газом

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются специалисты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Спасти пострадавших не удалосьСпасти пострадавших не удалосьФото: Архив "КП"
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В четверг, 14 февраля, в Кировском районе Самары произошла смертельная трагедия. Там в одной из квартир дома № 36 по улице Елизарова отравились угарным газом двое человек.

- В результате случившегося погибли 42-летняя женщина и 41-летний мужчина. Причиной послужило нарушение правил эксплуатации газового проточного водонагревателя, - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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