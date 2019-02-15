В Самаре на Елизарова мужчина и женщина отравились насмерть угарным газом
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются специалисты
Спасти пострадавших не удалосьФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В четверг, 14 февраля, в Кировском районе Самары произошла смертельная трагедия. Там в одной из квартир дома № 36 по улице Елизарова отравились угарным газом двое человек.
- В результате случившегося погибли 42-летняя женщина и 41-летний мужчина. Причиной послужило нарушение правил эксплуатации газового проточного водонагревателя, - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU