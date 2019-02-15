В Самаре на Елизарова мужчина и женщина отравились насмерть угарным газом

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-15T12:57:34+03:00

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются специалисты

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В четверг, 14 февраля, в Кировском районе Самары произошла смертельная трагедия. Там в одной из квартир дома № 36 по улице Елизарова отравились угарным газом двое человек.

- В результате случившегося погибли 42-летняя женщина и 41-летний мужчина. Причиной послужило нарушение правил эксплуатации газового проточного водонагревателя, - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU