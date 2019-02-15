2019-02-15T13:21:29+03:00
Происшествия

Прямиком из Казахстана: самарца поймали при получении посылки с марихуаной

Парню грозит до 7 лет лишения свободы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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Самарские таможенники задержали 19-летнего жителя областной столицы. Молодого человека подозревают в контрабанде наркотических средств с помощью почтовых отправлений.

- Пакет с подозрительным содержимым на имя молодого человека пришел от некого гражданина Республики Казахстан. Парня задержали в почтовом отделении при получении посылки, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

В посылке находилось вещество растительного происхождения светло-зеленого цвета массой 3,58 г. Экспертиза показала, что оно содержит в своем составе наркотическое средство каннабис (марихуану). В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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