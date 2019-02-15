В сквере на Хлебной площади может появиться маленькая Самара

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-15T13:46:52+03:00

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В Самаре продолжается обсуждение проектов благоустройства парков, скверов и бульваров. Сейчас жители города активно вносят предложения по обустройству этих общественных пространств. Так, они предлагают сделать спецплощадки для выгула собак, велодорожки, фонтанчик «Влюбленных» и «Самару в миниатюре».

- Жительница Самарского района Наталья Ананян предложила создать в городе новую достопримечательность — инсталляцию «Самара в миниатюре». Ее можно установить в сквере на Хлебной площади, - рассказал глава района Роман Радюков.

Напомним, претендентами на первоочередное благоустройство в этом году являются 20 дизайн-проектов. После завершения обсуждений — уже в марте — состоится прямое рейтинговое голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU