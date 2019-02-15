2019-02-15T14:15:19+03:00
Общество

В Самаре внесли изменения в маршрут автобуса № 30

Короткий маршрут официально отменили
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобус будет курсировать со всеми остановками от завода "Экран" до Дома печатиАвтобус будет курсировать со всеми остановками от завода "Экран" до Дома печати
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В Самаре скорректировали схему движения автобуса № 30, который курсирует от завода «Экран» до Дома печати. Теперь он не будет работать в укороченном режиме. Ранее в будние дни короткий маршрут проходил через рынок «Норд», минуя несколько остановок, а в выходные - только до станции метро «Кировская».

Согласно постановлению главы Самары Елены Лапушкиной, теперь автобус № 30 будет курсировать только по одному маршруту. В прямом направлении автобусы будут ездить следующим образом: Дом печати, Центральный автовокзал, улица Потапова, Телецентр, Торговый городок, Магазин и Экономическая академия, улица Советской Армии, машиностроительный колледж, улица Вольская, станция метро «Победа», улица Красных Коммунаров, рынок «Норд», остановка «Госбанк», улица Кабельная, ОАО «Моторостроитель», Заводское шоссе, Профтехучилище, проходная ОАО «Моторостроитель», улица Береговая, завод «Экран». В обратном направлении автобус будет ходить по этому же маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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