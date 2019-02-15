2019-02-15T15:19:39+03:00
Общество

В Самаре ищут актеров для съемок в фильме ужасов

Киноленту будет снимать местный режиссер Владимир Метальников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Владимир МетальниковФото: Владимир Метальников
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В Самаре пройдет кастинг на участие в съемках фильма ужасов. Его объявил оргкомитет Самарского фестиваля независимого кино 70/30.

- Автором нового кинопректа станет Владимир Метальников. Прошлая его короткометражка «Babayka» была признана «Самым страшным самарским фильмом 2017 года» и стала лауреатом семи международных конкурсов, - рассказали в оргкомитете фестиваля.

Для съемок фильма ищут четырех актеров: на роль главного героя (мужчина 25-35 лет), на роль главной героини (женщина 25-35 лет), а также на две эпизодические роли (женщины от 35 лет и от 50 лет). Больше всего экранного времени будет у главной героини — ей будет отведено около 30 минут, а главный герой не задержится в фильме больше, чем на 15 минут.

Кастинг пройдет 21 февраля в 19:00 в ДК Союз на улице Молодогвардейской, 34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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