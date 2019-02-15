Осторожнее на дорогах: Самарскую область накроют сильный снег и ветер

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-15T15:51:31+03:00

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Самарскую область в ближайшие несколько часов вновь накроет непогода. Ожидаются сильный снегопад и ветер.

- С 19 часов пятницы, 15 февраля, до 7 часов субботы, 16 февраля, по региону пройдет небольшой и умеренный снег, местами сильный снег. Будет слабая метель, а на дорогах — слабый гололед и снежные заносы. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью составит -4...-9 °С, днем, +1...-4 °С, а Самаре ночью будет -4...-6 °С, днем 0...-2 °С, - рассказали сотрудники Приволжского УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области просит жителей по возможности не выходить из зданий. Если непогода застанет на улице, то самарцам рекомендуют прятаться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит ходить или стоять рядом с рекламными щитами, недостроенными зданиями, деревьями, ЛЭП и остановками общественного транспорта. Автомобилистов призывают быть внимательнее и осторожнее на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать скорость движения.

ИСТОЧНИК KP.RU