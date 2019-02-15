2019-02-15T16:09:51+03:00
Происшествия

В Самаре на Волжском шоссе KIA протаранила стоящий на дороге Porsche Cayenne

В результате столкновения пострадал один человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В четверг, 14 февраля, примерно в 12:40 в Красноглинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там на Волжском шоссе столкнулись две иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 41-летний водитель автомобиля «Киа Сид», двигаясь в направлении улицы Демократической, врезался в Porsche Cayenne под управлением 53-летнего мужчины, который стоял на проезжей части, - рассказали полицейские.

В результате столкновения пострадал 37-летний пассажир корейского автомобиля. Его на машине скорой помощи увезли в больницу, где он был госпитализирован. В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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