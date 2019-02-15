В Самаре избавились от нелегальной стоянки в Советском районе
Парковка незаконно работала на пересечении улиц Советской Армии и Высоковольтной
Фото: прокуратура Советского района
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Сотрудники прокуратуры продолжают бороться с незаконными стоянками в Самаре. На днях по их требованию была демонтирована парковка в Советском районе.
- Автомобильная стоянка функционировала на пересечении улиц Советской Армии и Высоковольтной. Она работала без правоустанавливающих документов, - сообщили в районной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства направили иск, на основании которого было возбуждено исполнительное производство о ликвидации незаконной стоянки. На минувшей неделе подрядная организация пригнала на парковку спецтехнику и снесла будку охраны и забор.
ИСТОЧНИК KP.RU