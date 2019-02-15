Сельского диджея, которого загнали в Волгу и запретили выходить на берег, убили из-за громко рассказанного им анекдота

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-15T16:52:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Октябрьский городской суд закончил разбирательства по делу об убийстве 34-летнего Октябрьска Михаила Шахова. Тело мужчины обнаружили в Волге в прошлом году. Как ранее сообщалось на samara.kp.ru,23-летний Александр Б. в декабре 2017-го заставил избитого им Шахова зайти в воду и запретил ему выходить.

- Подсудимый рассказал, что сначала ударил потерпевшего, своего знакомого, за громко рассказанный при спящих детях анекдот. Потом он избивал его в бане, где Михаил умывался от крови, - сообщили "КП-Самара" в суде.

На этом издевательства не закончились. Избитого Шахова, который иногда пробовал себя в качестве диджея, даже имел сценический псевдоним Dj Shah, Александр положил в багажник своей "шестерки" и отвез на берег Волги. Там он ударил свою жертву по голове лопатой и столкнул с пирса в ледяную воду. На берег он ему выходить запретил, угрожая все той же лопатой.

Шахов пытался отплыть в другое место, но не смог и утонул. Преступник уехал домой.

Судья признал Александра виновным и вынес вердикт: восемь лет и один месяц колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Загнал в Волгу и запрещал выходить на берег: сельского диджея жестоко убили после пьяной ссоры

Тело погибшего в реке нашли в середине мая, а на подозреваемого в жестокой расправе вышли только на днях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU