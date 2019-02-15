«Пора ему на диету»: в Самаре на проспекте Кирова под экскаватором разверзлись бетонные плиты
Пятница, 15 февраля в Самаре выдалась богатой на ЧП. В одном конце города у многоквартирного дома сложилась крыша, а в другом – в тартарары провалился экскаватор. Строительная машина трудилась на проспекте Кирова, в районе дома 51. Что именно делал там экскаватор местные жители рассказать затрудняются, предполагают, что чинил трубы. Неожиданно под махиной затрещали бетонные плиты и трактор провалился под землю, на поверхности остались лишь ковш и задние колеса. О пострадавших информации пока нет, поэтому самарцы принялись шутить.
- Просто экскаваторщик прочитал новость, про снижение прожиточного минимума. И подумал, «да провались оно всё…», - уверенно заявляют одни.
- Прорыв закончился, начался провал! – Подметили другие.
- На диету ему пора, тяжеловат, - пошутили третьи.
Суда по фото экскаватору придется ждать помощи «старшего брата», постольку на первый взгляд, самостоятельно из ямы выбраться он не сможет.
ИСТОЧНИК KP.RU