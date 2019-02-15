Стало известно, когда решится судьба самарского дома с рухнувшей крышей и где ночевать его жителям
В управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области подтвердили, что крыша дома №31 по улице Водников рухнула именно из-за снега.
- Под тяжестью снега произошло "складывание" стропильных конструкции двухскатной крыши. При этом концы стропильных ног выдавили наружу нижнюю опору и часть кирпичной кладки карниза, а также верхней части фасадной стены, - заявили в ведомстве. – В итоге стропила, обрешетки, кровельное покрытие вместе со снегом плашмя упали на чердачное перекрытие, которое к счастью выдержало, не обрушилось, что позволило избежать человеческих жертв.
В ведомстве также подчеркнули, что уже завтра, в субботу, 16 февраля специализированная реставрационная кампания "Самарареставрация" приступят к обследованию здания и разработке проекта противоаварийных и консервационных работ.
Сейчас жителя дома с рухнувшей предложили пункт временного размещения, но все жильцы дружно от такого предложения отказались и отправились в гости к родным и друзьям.
Как добавили в администрации Самары, в понедельник пройдет встреча с жильцами «рухнувшего» дома, там им предложат варианты жилья из маневренного фонда, а также будет решен вопрос по социальным выплатам
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К счастью, никто не пострадал
ИСТОЧНИК KP.RU