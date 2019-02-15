Приговор пересмотрели: из-за изменения закона более 130 осужденных в Самарской области вышли на свободу досрочно

СЕГОДНЯ 19:03 2019-02-15T19:03:21+03:00

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С начала июля 2018 года время содержания обвиняемого в следственном изоляторе засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и за два дня в колонии-поселении – таковы изменения внесены Федеральным законом № 186 в статью 72 УК РФ «Исчисление сроков наказаний и зачет наказания». Благодаря этому изменению более 130 осужденных были досрочно освобождены.

- С момента выхода закона районными судами было рассмотрено 1240 представлений начальников колоний и ходатайств осужденных о зачете времени содержания под стражей. По результатам рассмотрения этих материалов более 1000 осужденным снижены сроки, в связи с чем более 130 осужденных были досрочно освобождены, - сообщили в Самарской прокуратуре. – Больше всего дел указанной категории рассмотрели в Куйбышевском районном суде Самары – 959, потому что на территории этого района находятся две колонии общего режима: ИК-5 и ИК-15.

Были и те осужденные, которым отказали в сокращение срока или в досрочном освобождении. Преимущественно это те, кто был осужден по статьям, по которые не предусмотрено применение новых положений ст.72 УК РФ. Для них время содержания под стражей зачитывается в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день за один день, как и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU