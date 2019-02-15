2019-02-15T20:01:32+03:00
Спорт

В Тольятти пройдет один из этапов кубков мира по сноукайтингу и марафон «Жигулёвское море-019»

Всех желающих приглашают на яркий и спортивный фестиваль Жигулёвское море-019
Евгения ВАСИНА
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А вы были на фестивале "Жигулевское море"?А вы были на фестивале "Жигулевское море"?Фото: "КП" Архив
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Научные эксперименты, творческие конкурсы, спортивные состязания, дог-шоу, концерт, а самое главное - яркие паруса над Волгой. Таким будет в этом году Зимнем фестивале активного отдыха для всей семьи Жигулёвское море-019. Всех желающих организаторы приглашают в акваторию Жигулевского моря 24 февраля. Традиционное место встречи - набережная шестого квартала.

- Фестиваль объединит в себе два направления: спорт и семейный отдых! – заявляют организаторы. - В рамках спортивной части пройдут сразу три крупных события: этап Кубка мира по сноукайтингу SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019 и марафон "Жигулёвское море-019".

Эти спортивные состязания предусмотрены для профессионалов, но и простым любителям активного отдыха скучать не придется. Для кайтеров-любителей традиционные региональные фан-заезды и детские гонки для будущих чемпионов.

А в это время вдоль всей набережной будут работать десятки интерактивных развивающих и развлекательных площадок. В программе: Чемпионат галактики по метлоболу, Кубок вселенной по метанию валенка, Образцовое катание с горок и многое другое. Кроме того, в течение всего дня можно будет прокатится на собачьей упряжке, приготовить крио-мороженное, рискнуть на экстремальных горках от велошколы "Маленькие звезды".

Участие в фестивале бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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