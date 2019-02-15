2019-02-15T21:00:45+03:00
Спорт

ФК «Крылья Советов» примет в свои ряды лучшего киберфутболиста

Турнир по киберфутболу пройдет на стадионе "Самара Арене"
Евгения ВАСИНА
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В субботу, 16 февраля в VIP-ложе стадиона "Самара Арене" пройдет турнир по FIFA 2019 на призы ФК "Крылья Советов". Победитель соревнований подпишет соглашение с футбольным клубом, а лучшие игроки получат призы от «Крыльев» и партнеров мероприятия, в числе которых и "Комсомольская Правда в Самаре".

Попасть на стадион участники турнира смогут с 9:00 до 10:00 через GATE 3 лишь при предъявлении паспорта. До 10:30 необходимо будет внести свое имя в регистрационный список для формирования сетки. Организаторы очень просят киберспортсменов не опаздывать.

- Турнир пройдет на приставках Sony Playstation и Xbox. Напоминаем, что участвовать в турнире могут лица старше 18 лет. Обращаем внимание, что доступ на стадион "Самара Арена" будет разрешен только участникам соревнования. Для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция на ютуб-канале "Крыльев Советов" и на клубном сайте, - сообщили в футбольном клубе.

Организаторы также отметили, что на соревнования разрешается вход с безалкогольными напитками в пластиковой таре объемом не более 0,5 литра, а вот с едой зайти не получится. Однако в помещении будет работать точка кейтеринга. Также с собой нельзя проносить планшеты, ноутбуки, фотоаппараты и запрещенные предметы. Подробнее с правилами турнира можно ознакомится на сайте ФК "Крылья Советов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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