2019-02-15T21:32:05+03:00
Общество

За энергию платили, а до поставщика деньги не доходили

В Тольятти прокуратуре пришлось вмешаться в «отношения» управляющей компании и ресурсоснабжающей организации.
Евгения ВАСИНА
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Для погашения долга пришлось вмешаться прокуратуреДля погашения долга пришлось вмешаться прокуратуреФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Тольяттинская управляющей компанией «Стронж-Сервис» оказалась под пристальным вниманием прокуратуры. УК накопила солидный долг перед поставщиком энергоресурсов ОАО «ТЕВИС».

- Установлено, что управляющей компанией в нарушение требований закона расчет за фактически поставленные ОАО «ТЕВИС» ресурсы на протяжении нескольких месяцев своевременно не производился, в итоге образовалась задолженность на сумму более 1,9 млн. руб., в то время как с жителей обслуживаемых домов деньги собирались в полном объеме, - отметили в прокуратуре. - По постановлению прокурора района мировым судом организации назначено административное наказание в виде штрафа в размере 75 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

В итоге УК внезапно решила погасить долг в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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