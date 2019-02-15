2019-02-15T21:50:43+03:00
Наука

Самарский космонавт Олег Кононенко провел в невесомости медицинский эксперимент «Мотокард»

Эти исследования необходимы, чтобы люди после пребывание в космосе могли нормально двигаться
Евгения ВАСИНА
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На борту МКС работает «космическая лаборатория»На борту МКС работает «космическая лаборатория»Фото: пресс-служба Роскосмоса
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В пятницу, 15 февраля Роскосмос поделился свежими новостями с международной космической станции. Оказывается, накануне самарский космонавт Олег Кононенко проводил медицинский эксперимент «Мотокард». Это исследование необходимо для изучения влияние космического полета на двигательную деятельность человека во время перемещения в пространстве, его координацию (иначе говоря, локомоцию).

- Уже доказано, что локомоторные нарушения – закономерный итог полетов. Результаты исследований, выполненных даже после относительно коротких экспедиций (от 72 часов до 16 суток), показали, что походка космонавтов при возвращении на Землю отличается выраженной неустойчивостью, - пояснили в Роскосмосе. - Сейчас благодаря исследованию на борту МКС получены новые данные о характере электромиографической активности мышц голени, а также о изменениях характеристик бега в невесомости.

Исследование необходимо для изучения влияние космического полета на двигательную деятельность человека Фото: пресс-служба Роскосмоса

Исследование необходимо для изучения влияние космического полета на двигательную деятельность человекаФото: пресс-служба Роскосмоса

Постоянное изучение механизма возникновения моторных нарушений у космонавтов помогает выяснить эффективность методов их коррекции, которые используют на МКС и совершенствовать режимы и методы их профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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