2019-02-16T08:46:03+03:00
Происшествия

Житель Энгельса организовал в Самарской области группировку, которая продавала наркотики через интернет

Лидера преступного сообщества нашли полицейские, сейчас мужчину осудили на 9 лет
Михаил ГОРЮНОВ
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Старший следователь Евгений Клещов руководил расследованиемСтарший следователь Евгений Клещов руководил расследованиемФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники УНК ГУ МВД Самарской области пресекли работу преступной группировки, участники которой продавали наркотики бесконтактным способом. Организатора и руководителя сообщества уже осудили на 9 лет, в ближайшее время приговор вынесут его подельника. Сегодня пресс-служба полицейского ведомства рассказала подробности операции по изобличению дилеров. Разбирательствами по преступлению занимался старший следователь СЧ ГСУ облМВД - Евгений Клещов.

- Весной 2016 года в Управление наркоконтроля стала поступать оперативная информация о том, что на территории Новокуйбышевска, Чапаевска, Самары, Отрадного, Кинеля организована торговля наркотиками.через так называемый "интернет-магазин". Оперативники УНК установили двух участников преступной группы. Владислав Д. обосновался в Самаре, Каха Х. проживал в Отрадном. Наркосеть опутывала всю Самарскую область, - объясняют стражи порядка.

Силовикам в ходе работы стало известно, что "зарплату" под кличкой Калк получала Валерия К., которая проживала на съемных квартирах в районе Сухой Самарки, там она и делала закладки. Под ником Тим скрывалась Татьяна Г., сожительствующая с неким Тимуром. Они "обслуживали" Новокуйбышевск, Чапаевск и 116-й км.

Оперативная работа была направлена и на установление лиц, организовавших интернет-магазин. Удалось выяснить, что организовал группировку 32-летний житель Энгельса Андрей В., ранее уже судимый. Он вовлёк в преступную группу своего старшего брата Виктора и не меньше шести безработных жителей 63-го региона в возрасте от 20 до 23 лет. Андрей имел такой бизнес по всей стране, в 2016 организовал его и в Самаре, где ОПГ мужчины существовала не меньше года.

В ходе расследования полицейские изъяли более 3 килограммов наркотиков, легализовано более 12 миллионов рублей. Обвиняемые дали признательные показания, а декабре 2018 года уголовные дела направлены на рассмотрение по существу в районные суды Самары. Вердикт Андрею В. огласили 28 января 2019 года. Если ему дали 9 лет за решеткой, то его брата отправили в колонию на 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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