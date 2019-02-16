В Самарской области в нескольких школах забыли про угрозы здоровью детей и не убрали с крыши снег и наледь

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-16T11:07:08+03:00

Прокуратура нашла нарушителей и потребовала от них устранить неполадки

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Сотрудники прокуратуры Челно-Вершинского района проверила, как в школе села Каменный Брод соблюдают законы об охране жизни и здоровья детей. В ходе выездных мероприятий установлено, что на кровле здания имеется скопление снега и льда, при этом меры по своевременной очистке крыши никто из руководителей не принял.

- Аналогичные нарушения выявлены при осмотре кровли зданий еще 3 общеобразовательных учреждений Челно-Вершинского района. По результатам проверки в адрес директоров школ внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.

Сейчас рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района до фактического устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU