2019-02-16T12:07:05+03:00
Происшествия

"Бедняга еще глубже провалился": экскаватор, рухнувший под бетонные плиты на Кирова, до сих пор не достали

Рабочие продолжают свою деятельность, а местные жители гадают - что происходит?
Михаил ГОРЮНОВ
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Очевидцы не понимают, почему технику не приведут в нормальное состояниеОчевидцы не понимают, почему технику не приведут в нормальное состояниеФото: Евгений КОТМЫШЕВ
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Провалившийся на проспекте Кирова у дома № 51 экскаватор, про лишний вес которого шутили пользователи социальных сетей, до сих пор находится в западне. Трактор провалился в землю под бетонные плиты накануне,в пятницу 15-го февраля. Однако и сегодня, в субботу 16-го числа, он находится там - на поверхности лишь ковш и задние колеса. Более того, ситуация усугубляется.

- Бедняга весь завален снегом. И еще глубже проваливается. Рабочие, которые на нем были, так и трудятся там рядом. Может, что придумают, - поделился с журналистом "КП-Самара" местный житель.

По словам очевидцев, по указанному адресу выполняют строительные работы. Проходят они, отмечают жильцы, очень вяло. История с трактором - очередное тому подтверждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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