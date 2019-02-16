Потушили еще до приезда пожарных: на Московском шоссе загорелся фонарь

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-16T12:36:27+03:00

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В минувшую пятницу поздно вечером, 15 февраля, в Кировском районе областной столицы произошел пожар. Примерно в 23-55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщили о возгорании фонаря на 18 километре Московского шоссе.

- Там было зафиксировано короткое замыкание электропроводки с последующим возгоранием осветительного прибора на площади 0,36 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия для ликвидации огня выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 23 человек личного состава и 4 единиц техники. Пламя удалось устранить еще до прибытия пожарных подразделений. Сейчас причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU