Потушили еще до приезда пожарных: на Московском шоссе загорелся фонарь
В минувшую пятницу поздно вечером, 15 февраля, в Кировском районе областной столицы произошел пожар. Примерно в 23-55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщили о возгорании фонаря на 18 километре Московского шоссе.
- Там было зафиксировано короткое замыкание электропроводки с последующим возгоранием осветительного прибора на площади 0,36 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
На место происшествия для ликвидации огня выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 23 человек личного состава и 4 единиц техники. Пламя удалось устранить еще до прибытия пожарных подразделений. Сейчас причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU