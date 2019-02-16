2019-02-16T13:11:37+03:00
Общество

В Самаре квартиру инвалида затопило из-за протечки крыши

Управляющую компанию, отвечающую за дом, оштрафовали на 256 тысяч рублей
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Суд Железнодорожного района потребовал представителей УК выплатить потерпевшему моральный ущербСуд Железнодорожного района потребовал представителей УК выплатить потерпевшему моральный ущербФото: Михаил ГОРЮНОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Железнодорожного района г. Самары в судебном порядке взыскала с управляющей компании ущерб, причиненный квартире инвалида из-за протечки кровли.

В Железнодорожном районе областной столицы местный житель - инвалид - пожаловался на свою управляющую компанию. По мнению заявителя, представители УК нарушили его права.

- В ходе проверки в многоквартирном жилом доме, обслуживаемом компанией, выявлены нарушения требований Жилищного кодекса в части ненадлежащего содержания общедомового имущества - кровельного покрытия. В результате причинен ущерб жилому помещению заявителя в связи с его затоплением, - сообщает прокуратура Самарской области.

Представители надзорного ведомства в Железнодорожном районе направили исковое заявление в Железнодорожный районный суд с требованием взыскать с управляющей компании материальный ущерб на сумму 256 тысяч рублей. 14 февраля требования прокуратуры были удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Потушили еще до приезда пожарных: на Московском шоссе загорелся фонарь
"Бедняга еще глубже провалился": экскаватор, рухнувший под бетонные плиты на Кирова, до сих пор не достали
В Самаре автолюбитель на "Лада Весте" протаранил рекламный щит
В Самарской области в нескольких школах забыли про угрозы здоровью детей и не убрали с крыши снег и наледь
В Самаре полицейские ищут мужчину, который напал на женщину в гаражах на Карла Маркса
В Самаре мужчина, продавший дома на 8 с лишним миллионов рублей, отказался платить налоги и попал под статью
Житель Энгельса организовал в Самарской области группировку, которая продавала наркотики через интернет
Самарский космонавт Олег Кононенко провел в невесомости медицинский эксперимент «Мотокард»
За энергию платили, а до поставщика деньги не доходили
ФК «Крылья Советов» примет в свои ряды лучшего киберфутболиста
В Тольятти пройдет один из этапов кубков мира по сноукайтингу и марафон «Жигулёвское море-019»
Приговор пересмотрели: из-за изменения закона более 130 осужденных в Самарской области вышли на свободу досрочно
Стало известно, когда решится судьба самарского дома с рухнувшей крышей и где ночевать его жителям
«Пора ему на диету»: в Самаре на проспекте Кирова под экскаватором разверзлись бетонные плиты