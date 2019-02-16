В Самаре квартиру инвалида затопило из-за протечки крыши

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-16T13:11:37+03:00

Управляющую компанию, отвечающую за дом, оштрафовали на 256 тысяч рублей

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Прокуратура Железнодорожного района г. Самары в судебном порядке взыскала с управляющей компании ущерб, причиненный квартире инвалида из-за протечки кровли.

В Железнодорожном районе областной столицы местный житель - инвалид - пожаловался на свою управляющую компанию. По мнению заявителя, представители УК нарушили его права.

- В ходе проверки в многоквартирном жилом доме, обслуживаемом компанией, выявлены нарушения требований Жилищного кодекса в части ненадлежащего содержания общедомового имущества - кровельного покрытия. В результате причинен ущерб жилому помещению заявителя в связи с его затоплением, - сообщает прокуратура Самарской области.

Представители надзорного ведомства в Железнодорожном районе направили исковое заявление в Железнодорожный районный суд с требованием взыскать с управляющей компании материальный ущерб на сумму 256 тысяч рублей. 14 февраля требования прокуратуры были удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU