В Самарской области житель деревни незаконно прописал в своем доме другого человека

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-16T14:21:48+03:00

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за организацию нелегальной миграции

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Сотрудники прокуратуры Хворостянского района в ходе осуществления надзора за исполнением миграционного законодательства выявили нарушителя. Житель деревни Дубровка незаконно зарегистрировал в своем доме другого гражданина Российской Федерации.

- Проверкой установлено, что житель Дубровки фиктивно зарегистрировал этого человека для его официального трудоустройства. По материалам проверки в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по факту организации нелегальной миграции, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сейчас ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. По итогам разбирательств оно должно быть передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU