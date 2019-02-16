В Самарской области житель деревни незаконно прописал в своем доме другого человека
Сотрудники прокуратуры Хворостянского района в ходе осуществления надзора за исполнением миграционного законодательства выявили нарушителя. Житель деревни Дубровка незаконно зарегистрировал в своем доме другого гражданина Российской Федерации.
- Проверкой установлено, что житель Дубровки фиктивно зарегистрировал этого человека для его официального трудоустройства. По материалам проверки в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по факту организации нелегальной миграции, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Сейчас ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. По итогам разбирательств оно должно быть передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU