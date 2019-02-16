В Сызрани рыболов выловил странного судака с красными пятнами

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-16T15:03:28+03:00

Местные жители считают, что рыба больна и от нее лучше избавиться

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Необычным уловом похвастался в сообществе сызранских рыболовов в социальных сетях местный житель Максим Киселев. Ему попался судак с непонятными красными пятнами, чешуя повреждена от хвоста и до головы. Максим резонно поинтересовался у коллег - "Че это за фигня?" Другие любители поудить посоветовали избавиться от такого улова.

- Больной однозначно. В том году была статья про эти плешины у рыбы и писали, что в пищу ее применять нельзя. Жаль, конечно, что судак большой и выкидывать такого жалко. Но можно его отвезти на хим анализ, пусть сделают , вдруг это просто раны. Хотя вряд ли. Я бы не стал рисковать, здоровье и жизнь дороже, - посоветовал один из пользователей.

Знатоки предположили, что у рыбины фибросаркома - злокачественная опухоль, которая образуется из клеток фиброзной соединительной ткани. Впрочем, некоторые из участников обсуждения отметили, что рыбу с такими язвами они готовили и ели и ничего страшного не произошло.

Не исключено, что у рыбы серьезная болезньФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU