В Сызрани рыболов выловил странного судака с красными пятнами
Необычным уловом похвастался в сообществе сызранских рыболовов в социальных сетях местный житель Максим Киселев. Ему попался судак с непонятными красными пятнами, чешуя повреждена от хвоста и до головы. Максим резонно поинтересовался у коллег - "Че это за фигня?" Другие любители поудить посоветовали избавиться от такого улова.
- Больной однозначно. В том году была статья про эти плешины у рыбы и писали, что в пищу ее применять нельзя. Жаль, конечно, что судак большой и выкидывать такого жалко. Но можно его отвезти на хим анализ, пусть сделают , вдруг это просто раны. Хотя вряд ли. Я бы не стал рисковать, здоровье и жизнь дороже, - посоветовал один из пользователей.
Знатоки предположили, что у рыбины фибросаркома - злокачественная опухоль, которая образуется из клеток фиброзной соединительной ткани. Впрочем, некоторые из участников обсуждения отметили, что рыбу с такими язвами они готовили и ели и ничего страшного не произошло.
Не исключено, что у рыбы серьезная болезньФото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU