2019-02-16T15:24:33+03:00
Общество

В Самаре скончался выдающийся конструктор "ЦСКБ-Прогресс" Георгий Фомин

Соболезнования родным и близким мужчины уже выразил глава Самарской области Дмитрий Азаров
Михаил ГОРЮНОВ
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Георгий Фомин пользовался огромным уважением и внес большой вклад в развитие космонавтикиГеоргий Фомин пользовался огромным уважением и внес большой вклад в развитие космонавтики
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В минувшую пятницу, 15 февраля, в Самаре на 87-м году жизни скончался выдающийся конструктор ракетно-космической отрасли, бывший заместитель генерального конструктора "ЦСКБ-Прогресс" Георгий Фомин. Член Российской академии наук внес огромный вклад в развитие космонавтики, на "Прогрессе" он был почетным работником.

- Благодаря таким людям, как Георгий Евгеньевич Фомин, наша родная Самара сегодня по праву считается космической столицей России. Его потрясающее трудолюбие, талант и бесконечная преданность своему делу были по заслугам оценены государством — Георгий Евгеньевич удостоен многих наград, в том числе ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской Революции, ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени и других, - соболезнования близким и родным Георгия Фомина уже выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что большая часть трудовой биографии Фомина, стоявшего у истоков создания отечественной ракетно-космической отрасли, связана с заводом «Прогресс». Будучи верным соратником нашего выдающегося конструктора Дмитрия Козлова, он внес огромный вклад в разработку целого ряда ракетных изделий, в том числе лунной ракеты Н-1 и секретных наблюдательных спутников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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