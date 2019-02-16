В Самаре на женщину и ее дочь упала глыба снега, пострадавшие в больнице

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-16T16:24:50+03:00

Сейчас власти устанавливают тех, кто отвечает за участок, где люди получили травмы

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Снегопад дает о себе знать. Сегодня, в субботу 16 февраля, в областной столице произошло ЧП - на женщину и ее дочь с крыши здания на улице Куйбышева упала глыба снега.

- Данный случай подтверждаем. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

Как отметили в администрации Самарского района города, женщина и ее ребенок доставлены в больницу Середавина. Девочке поставлен диагноз - сотрясение мозга, она находится под наблюдением врачей в отделении нейрохирургии, её жизни ничего не угрожает. Женщина в настоящий момент проходит обследование. Причины и ответственные за произошедшее устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU