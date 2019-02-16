В Тольятти укравший аккумулятор мужчина испугался патрульной машины и был задержан Росгвардией

СЕГОДНЯ 17:35 2019-02-16T17:35:39+03:00

На подозреваемого уже возбудили уголовное дело по статье "Кража"

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На днях сотрудники Росгвардии патрулировали улицы в Центральном районе. На Новозаводской стражи порядка обратили внимание на мужчину, рядом с которым находился автомобильный аккумулятор.

- Увидев служебную машину, гражданин отвернулся и попытался скрыться. После этого патрульные решили выяснить, почему неизвестный так отреагировал на их появление, - сообщили в ведомстве.

На вопрос гвардейцев по поводу того, кому принадлежит аккумулятор, человек признался, что снял его с автомобиля ВАЗ-2106, стоявшего во дворе дома на улице Победы. Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. Его передали прибывшим на место событий сотрудникам полиции. В МВД уже возбудили уголовное дело по факту кражи. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU