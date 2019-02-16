Жительница Самары жалуется на протекающую крышу в роддоме на Дыбенко
Жители областной столицы недовольны состоянием филиала больницы Семашко на Дыбенко, 165. Недовольство у горожан вызывает состояние родильного дома.
- В роддоме течет крыша, капает с потолка около окон и посередине палаты. Практически в каждой палате каждый час ходят выжимать тряпки, это какой-то ужас, что нельзя починить крышу? Больница все-таки, - негодует в социальных сетях пользователь Ирина Ч.
Автор поста также подкрепил его фотографиями из медучреждения. На них видно, что по крайней мере на подоконник капает точно. Люди в свою очередь советуют Ирине обратиться к руководству больницы и потребовать себе другую палату.
ИСТОЧНИК KP.RU