Жительница Самары жалуется на протекающую крышу в роддоме на Дыбенко

СЕГОДНЯ 18:44 2019-02-16T18:44:50+03:00

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Жители областной столицы недовольны состоянием филиала больницы Семашко на Дыбенко, 165. Недовольство у горожан вызывает состояние родильного дома.

- В роддоме течет крыша, капает с потолка около окон и посередине палаты. Практически в каждой палате каждый час ходят выжимать тряпки, это какой-то ужас, что нельзя починить крышу? Больница все-таки, - негодует в социальных сетях пользователь Ирина Ч.

Автор поста также подкрепил его фотографиями из медучреждения. На них видно, что по крайней мере на подоконник капает точно. Люди в свою очередь советуют Ирине обратиться к руководству больницы и потребовать себе другую палату.

ИСТОЧНИК KP.RU