Чемпионат по киберфутболу на «Самара Арене» станет традиционным

СЕГОДНЯ 19:23 2019-02-16T19:23:26+03:00

В этом году в нем приняли участие более 300 человек

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В субботу, 16 февраля, на стадионе «Самара Арена» снова принял матчи футбольного чемпионата FIFA. Правда на этот раз игроки сражали на компьютерных полях. Второй самарский турнир по киберфутолу от клуба «Крылья Советов» собрал на стадионе 316 человек. Все они с комфортом расположили в VIP-зоне «Самара Арены» и с азартом боролись за главный приз турнира — годовой контракт с «Крыльями» и возможность представлять клуб на всех соревнованиях по киберфутболу.

- Думаю, никто из участников не ожидал, что уровень будет столь высоким. Все были довольны. Это второй чемпионат по киберфутболу FIFA в Самаре. Первый проходил в том году на Металлурге и тогда было около 150 человек. На этот турнир приехали 316 игроков. Разница в два раза, - рассказал гендиректор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров. - Самое главное сюда шли не ради денег. Людям было интересно проверить свои силы в масштабном соревновании, побывать в вип-зоне стадиона. И конечно их привлек главный приз.

По словам Игоря Поварова, ровно через год на «Самара Арене» пройдет очередной чемпионат по киберфутболу, где определиться новый представитель клуба «Крылья Советов» на всех дальнейших компьютерных соревнованиях.

- Сегодня компьютерный спорт это значимо и, это красиво. По этому с уверенностью можно сказать, что турнир по киберфутболу на призы «Крыльев» официально стал традиционным, - сказал Игорь Поваров.

ИСТОЧНИК KP.RU