В Самаре на Пугачевской после снегопада залило несколько квартир

СЕГОДНЯ 21:10 2019-02-16T21:10:20+03:00

Жители также уверяют, что в подъездах льет, как в душе Фото: Соцсети

Жильцы связывают это с недавними работами на крыше, где убирали снег и сбивали сосульки

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После снегопада многие жители областной столице столкнулись с серьезными проблемами. Так, тревогу бьют по адресу - улица Пугачевская, 59. На днях там чистили крышу, а теперь в подъезде льет, как из ведра.

- С крыши сбивали снег и сосульки, в следствии чего проломили крышу ломами в нескольких местах. Сегодня затоплены как минимум три квартиры. В подъездах льёт как из душа, - пишет в социальных сетях жительница дома Маргарита.

Автор поста отмечает, что они обращались в управляющую компанию, но там сослались на то, что полностью выполнили свои обязательства по очистке крыш и уборке снега во дворах. Проблемы же с затоплениями, это проблемы квартиранты.

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ИСТОЧНИК KP.RU