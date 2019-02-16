В Самаре на Пугачевской после снегопада залило несколько квартир
После снегопада многие жители областной столице столкнулись с серьезными проблемами. Так, тревогу бьют по адресу - улица Пугачевская, 59. На днях там чистили крышу, а теперь в подъезде льет, как из ведра.
- С крыши сбивали снег и сосульки, в следствии чего проломили крышу ломами в нескольких местах. Сегодня затоплены как минимум три квартиры. В подъездах льёт как из душа, - пишет в социальных сетях жительница дома Маргарита.
Автор поста отмечает, что они обращались в управляющую компанию, но там сослались на то, что полностью выполнили свои обязательства по очистке крыш и уборке снега во дворах. Проблемы же с затоплениями, это проблемы квартиранты.
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ИСТОЧНИК KP.RU