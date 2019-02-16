В Самаре на Революционной снег упал с крыши дома на женщину, пострадавшую увезли с переломом позвоночника
Снег опасен для жизни и здоровья горожан. Сегодня, в субботу 16 февраля, он упал с крыши дома № 130 на улице Революционной и чуть не убил местную жительницу. Произошло это примерно в час дня.
- Есть пострадавшая, женщина. На скорой она была доставлена в больницу имени Пирогова с переломом позвоночника, - сообщает в социальных сетях пользователь Денис Юрьевич.
Мужчина также добавил, что по данным от врачей сегодня зарегистрировано 16 подобных случаев. Как минимум похожий произошел на улице Куйбышева. Там снежная глыба обрушилась с дом, где рабочие чистили крышу, на женщину и ее малолетнюю дочь. Тем случаем уже заинтересовались следователи из СУ СК Самарской области. Проверка проводится и по факту ЧП на улице Революционной.
ИСТОЧНИК KP.RU