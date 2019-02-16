В Самаре на Революционной снег упал с крыши дома на женщину, пострадавшую увезли с переломом позвоночника

СЕГОДНЯ 21:37 2019-02-16T21:37:33+03:00

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Снег опасен для жизни и здоровья горожан. Сегодня, в субботу 16 февраля, он упал с крыши дома № 130 на улице Революционной и чуть не убил местную жительницу. Произошло это примерно в час дня.

- Есть пострадавшая, женщина. На скорой она была доставлена в больницу имени Пирогова с переломом позвоночника, - сообщает в социальных сетях пользователь Денис Юрьевич.

Мужчина также добавил, что по данным от врачей сегодня зарегистрировано 16 подобных случаев. Как минимум похожий произошел на улице Куйбышева. Там снежная глыба обрушилась с дом, где рабочие чистили крышу, на женщину и ее малолетнюю дочь. Тем случаем уже заинтересовались следователи из СУ СК Самарской области. Проверка проводится и по факту ЧП на улице Революционной.

ИСТОЧНИК KP.RU