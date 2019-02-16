Победитель кибертурнира на "Самара Арене" получил 30 тысяч рублей и подпишет контракт с "Крыльями Советов"

16 Февр. 23:48 2019-02-16T23:48:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на "Самара Арену" вернулся футбол. Играли не на зеленом газоне, а на джойстиках и приставках в FIFA19. На стадионе такой турнир проходил впервые и теперь он может стать постоянным. Победителем оказался самарец Платон Шелест.

- Платон получил ценные подарки от клуба и БК Париматч, а совсем скоро подпишет контракт с "Крыльями Советов" и будет представлять наш клуб на соревнованиях по киберспорту, - сообщили в "Крыльях".

Отметим, что в соревнованиях приняли участие более 300 человек. Чаще всего игроки выбирали для себя такие клубы, как "Бавария", "Ливерпуль" и "Ювентус". Организатором кибертурнира выступил футбольный клуб "Крылья Советов". "Комсомольская правда - Самара" стала одним из главных партнеров мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU