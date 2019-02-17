Самарчанка лишилась цепочки и денег после того, как села в попутку
К самарским полицейским за помощью обратилась 50-летняя горожанка. Она лишилась денег и золотой цепочки после ночной поездки в попутном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
Женщина рассказала, что во время поездки она уснула, а проснулась уже возле дома, когда почувствовала, что мужчина трогал ее за шею. Уже в своей квартире она не обнаружила золотой цепочки с кулоном, а в рюкзаке не было денег.
Правоохранители смогли оперативно найти подозреваемого, который уже успел попытаться сдать украшения в ломбард. В содеянном мужчина признался. Цепочка была найдена, а вот дензнаки вор успел растратить.
Сейчас в отношении самарца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Цепочка возвращена владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU