2019-02-17T08:44:21+03:00
Происшествия

Самарчанка лишилась цепочки и денег после того, как села в попутку

Беспечная горожанка заснула в машине незнакомца
Кирилл КАРИМОВ
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Украшение владелице вернули полицейскиеУкрашение владелице вернули полицейскиеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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К самарским полицейским за помощью обратилась 50-летняя горожанка. Она лишилась денег и золотой цепочки после ночной поездки в попутном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Женщина рассказала, что во время поездки она уснула, а проснулась уже возле дома, когда почувствовала, что мужчина трогал ее за шею. Уже в своей квартире она не обнаружила золотой цепочки с кулоном, а в рюкзаке не было денег.

Правоохранители смогли оперативно найти подозреваемого, который уже успел попытаться сдать украшения в ломбард. В содеянном мужчина признался. Цепочка была найдена, а вот дензнаки вор успел растратить.

Сейчас в отношении самарца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Цепочка возвращена владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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