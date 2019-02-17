Очевидец снял отчаянную драку дворняги и крысы в Самарской области
Захватывающее видео держит зрителя в напряжении до самого конца
Грызун стоял насмертьФото: скриншот видео
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В Сызрани в объектив камеры попала необычная драка двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что уступал псу в размере и весе, смело сражался, отмечает «КТВ-Луч».
- Не видел ни разу, - удивляется автор видеоролика.
Оба животных отнюдь не играли, а серьезно дрались. Крыса и пес нанесли друг другу несколько укусов. Чем кончается схватка и выжил ли грызун неизвестно.
Интересно, что автор ролика сомневается в том, что с собакой сражается обыкновенная серая крыса.
Схватка собаки и крысы в Самарской области.Сызранец спрашивает: что это за крыса такая?
ИСТОЧНИК KP.RU