2019-02-17T09:05:29+03:00
Дом. Семья

Очевидец снял отчаянную драку дворняги и крысы в Самарской области

Захватывающее видео держит зрителя в напряжении до самого конца
Кирилл КАРИМОВ
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Грызун стоял насмертьГрызун стоял насмертьФото: скриншот видео
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В Сызрани в объектив камеры попала необычная драка двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что уступал псу в размере и весе, смело сражался, отмечает «КТВ-Луч».

- Не видел ни разу, - удивляется автор видеоролика.

Оба животных отнюдь не играли, а серьезно дрались. Крыса и пес нанесли друг другу несколько укусов. Чем кончается схватка и выжил ли грызун неизвестно.

Интересно, что автор ролика сомневается в том, что с собакой сражается обыкновенная серая крыса.

Схватка собаки и крысы в Самарской области.Сызранец спрашивает: что это за крыса такая?

ИСТОЧНИК KP.RU

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