В Тольятти на пенсионерку с крыши обрушился снег

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-17T09:18:05+03:00

А еще в Автограде от схода с крыш обрушился козырек подъезда и повреждена газовая труба

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В Самарской области продолжается вестись учет ЧП, связанным с обрушением с крыш снежно-ледовых масс. Так, утром в субботу, 16 февраля у дома №6 по улице Ленинградской в Тольятти на пенсионерку упал снег, сообщает директор МКУ «Центр гражданской защиты» Андрей Дербенев.

- Пенсионерка была госпитализирована в больницу с признаками черепно-мозговой травмы, -добавил он.

Это не единственное происшествие, связанное со сходом, зафиксированное за субботу в Автограде. У дома №28 по Коммунистической, снег обвалил козырек подъезда. Вечером того же дня на Кирова, 39 все тот же снег повредил трубу газоснабжения. Авария затронула 22 частных дома, газовики восстановили подачу «голубого топлива» за два часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU