2019-02-17T09:18:05+03:00
Происшествия

В Тольятти на пенсионерку с крыши обрушился снег

А еще в Автограде от схода с крыш обрушился козырек подъезда и повреждена газовая труба
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Андрей ДербеневАндрей ДербеневФото: facebook.com
Изменить размер текста:

В Самарской области продолжается вестись учет ЧП, связанным с обрушением с крыш снежно-ледовых масс. Так, утром в субботу, 16 февраля у дома №6 по улице Ленинградской в Тольятти на пенсионерку упал снег, сообщает директор МКУ «Центр гражданской защиты» Андрей Дербенев.

- Пенсионерка была госпитализирована в больницу с признаками черепно-мозговой травмы, -добавил он.

Это не единственное происшествие, связанное со сходом, зафиксированное за субботу в Автограде. У дома №28 по Коммунистической, снег обвалил козырек подъезда. Вечером того же дня на Кирова, 39 все тот же снег повредил трубу газоснабжения. Авария затронула 22 частных дома, газовики восстановили подачу «голубого топлива» за два часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Теперь не знаю даже, где ночевать»: в Самаре обрушилась крыша жилого дома (подробнее)

Следователи решат, кто виноват в падении снега с крыши на девочку и ее маму (подробнее)

В Самаре на Революционной снег упал с крыши дома на женщину, пострадавшую увезли с переломом позвоночника (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре рухнул шатер восточного ресторана
Под Самарой из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома
В Самаре пьяный неадекват на «китайце» устроил массовое ДТП и сбил двух человек
«Скоростная любовь»: в Тольятти влюбленная нетрезвая парочка устроила дебош в подъезде дома
Рабочая неделя в Самарской области начнется с мокрого снега и околонулевой температуры
В Самаре пять человек пикетировали пенсионную реформу
Во дворе дома на Авроре полицейские задержали неадекватного водителя «шнивы»
Очевидец снял отчаянную драку дворняги и крысы в Самарской области
Самарчанка лишилась цепочки и денег после того, как села в попутку
Победитель кибертурнира на "Самара Арене" получил 30 тысяч рублей и подпишет контракт с "Крыльями Советов"
В Самаре на Революционной снег упал с крыши дома на женщину, пострадавшую увезли с переломом позвоночника
В Самаре на Пугачевской после снегопада залило несколько квартир
Следователи решат, кто виноват в падении снега с крыши на девочку и ее маму
В центре Самары столкнулись такси и внедорожник, очевидцы сделали фото
Чемпионат по киберфутболу на «Самара Арене» станет традиционным
Правоохранители Самары заинтересовались происшествием с женщиной и ее дочкой, на которых рабочие сбросили снег
Жительница Самары жалуется на протекающую крышу в роддоме на Дыбенко
В Тольятти укравший аккумулятор мужчина испугался патрульной машины и был задержан Росгвардией