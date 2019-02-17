Во дворе дома на Авроре полицейские задержали неадекватного водителя «шнивы»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-17T10:13:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером, 16 февраля, во дворе одного из домов на улице Авроры полицейскими был задержан водитель навеселе. Об этом сообщают активисты «Ночного патруля».

О странном «Шевроле Нива» на «горячую линию» патруля сообщили неравнодушные горожане. Они-то первыми и заметили, что водитель себя ведет не совсем адекватно.

- Неужели такая необходимость ехать? – возмущается один из самарцев.

Внедорожник был остановлен подоспевшим экипажем ДПС. Водитель наотрез отказался проходить медицинское освидетельствование. В его отношении был составлен протокол, а машину эвакуировали на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU