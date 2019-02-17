Во дворе дома на Авроре полицейские задержали неадекватного водителя «шнивы»
Задержать мужчину помог «Ночной патруль»
"Ночной патруль"Фото: СОЦСЕТИ
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Поздним вечером, 16 февраля, во дворе одного из домов на улице Авроры полицейскими был задержан водитель навеселе. Об этом сообщают активисты «Ночного патруля».
О странном «Шевроле Нива» на «горячую линию» патруля сообщили неравнодушные горожане. Они-то первыми и заметили, что водитель себя ведет не совсем адекватно.
- Неужели такая необходимость ехать? – возмущается один из самарцев.
Внедорожник был остановлен подоспевшим экипажем ДПС. Водитель наотрез отказался проходить медицинское освидетельствование. В его отношении был составлен протокол, а машину эвакуировали на штрафстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU