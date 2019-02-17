В Самаре пять человек пикетировали пенсионную реформу
В воскресенье, 17 февраля в Самаре у станции метро Советская прошел пикет против уже принятой правительством страны пенсионной реформы. На акцию протеста вышли пять человек с плакатами, сообщает портал «Красная весна».
Собравшиеся в сквере Маяковского называли реформу «позорной» и требовали всенародного референдума по этому вопросу.
- Вы идете какой-то своей дорогой, сообщаете всем, что это сияющая магистраль, но в какой-то момент оказываетесь в болоте, - заявил один из пяти участников. - Можно повернуть назад и признать, что вы ошиблись, потому что вы человек, а людям свойственно ошибаться.
Как утверждают организаторы, немногочисленные прохожие в воскресное утро положительно оценили акцию. Некоторые даже брали плакаты в руки для того, чтобы сфотографироваться с ними.
ИСТОЧНИК KP.RU