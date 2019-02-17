2019-02-17T11:21:43+03:00
Общество

Рабочая неделя в Самарской области начнется с мокрого снега и околонулевой температуры

К «снегопаду» с крыш прибавится пронизывающий ветер и гололед
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
На дорогах обстановка осложнится, предупреждают синоптикиНа дорогах обстановка осложнится, предупреждают синоптикиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Неустойчивая погода в Самарской области под влиянием атлантических циклонов продлится и в начале новой рабочей недели. Мокрый снег, сильный юго-западный и северо-западный ветер, и температура около нуля – все это ждет жителей региона, сообщают в Приволжском УГМС.

Ночью на 18 февраля в большинстве районов региона пройдет небольшой и умеренный мокрый снег, будет слабый гололед. Юго-западный ветер задует со скоростью в 8-13 м/с. Температура воздуха до -8 °C.

Днем в понедельник температура составит от 0 до -5 °C. Возможны порывы ветра 16-21 м/с.

Во вторник, 19 февраля, похолодает. Ночью столбик термометра до -15 °C, а днем воздух прогреется до -8 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре рухнул шатер восточного ресторана
Под Самарой из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома
В Самаре пьяный неадекват на «китайце» устроил массовое ДТП и сбил двух человек
«Скоростная любовь»: в Тольятти влюбленная нетрезвая парочка устроила дебош в подъезде дома
В Самаре пять человек пикетировали пенсионную реформу
Во дворе дома на Авроре полицейские задержали неадекватного водителя «шнивы»
В Тольятти на пенсионерку с крыши обрушился снег
Очевидец снял отчаянную драку дворняги и крысы в Самарской области
Самарчанка лишилась цепочки и денег после того, как села в попутку
Победитель кибертурнира на "Самара Арене" получил 30 тысяч рублей и подпишет контракт с "Крыльями Советов"
В Самаре на Революционной снег упал с крыши дома на женщину, пострадавшую увезли с переломом позвоночника
В Самаре на Пугачевской после снегопада залило несколько квартир
Следователи решат, кто виноват в падении снега с крыши на девочку и ее маму
В центре Самары столкнулись такси и внедорожник, очевидцы сделали фото
Чемпионат по киберфутболу на «Самара Арене» станет традиционным
Правоохранители Самары заинтересовались происшествием с женщиной и ее дочкой, на которых рабочие сбросили снег
Жительница Самары жалуется на протекающую крышу в роддоме на Дыбенко
В Тольятти укравший аккумулятор мужчина испугался патрульной машины и был задержан Росгвардией