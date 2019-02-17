Рабочая неделя в Самарской области начнется с мокрого снега и околонулевой температуры

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-17T11:21:43+03:00

К «снегопаду» с крыш прибавится пронизывающий ветер и гололед

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Неустойчивая погода в Самарской области под влиянием атлантических циклонов продлится и в начале новой рабочей недели. Мокрый снег, сильный юго-западный и северо-западный ветер, и температура около нуля – все это ждет жителей региона, сообщают в Приволжском УГМС.

Ночью на 18 февраля в большинстве районов региона пройдет небольшой и умеренный мокрый снег, будет слабый гололед. Юго-западный ветер задует со скоростью в 8-13 м/с. Температура воздуха до -8 °C.

Днем в понедельник температура составит от 0 до -5 °C. Возможны порывы ветра 16-21 м/с.

Во вторник, 19 февраля, похолодает. Ночью столбик термометра до -15 °C, а днем воздух прогреется до -8 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU