2019-02-17T12:05:04+03:00
Общество

«Скоростная любовь»: в Тольятти влюбленная нетрезвая парочка устроила дебош в подъезде дома

Романтичному Глебу и его избраннице Татьяне потребовалась «скорая помощь»
Кирилл КАРИМОВ
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Именно в таком виде застали жильцы дома девушку ТатьянуИменно в таком виде застали жильцы дома девушку ТатьянуФото: СОЦСЕТИ
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Забавная, но на самом деле грустная история, произошла в Тольятти в субботу, 16 февраля. В одном из многоквартирных домов Автограда жильцы обнаружили молодую девушку, лежащую в непотребном состоянии в лифте, сообщают очевидцы в соцсетях.

- Молодая девушка, а в таком неприглядном виде! Вызвали им «скорую». Подняли эту девушку, она сказала, что курили они «скорость» (наркотик спайс, - прим. ред.), - негодует тольяттинец.

Вскоре нашелся и ее возлюбленный, которого стошнило на избранницу. Глеб, как представился он медикам, еле стоял на ногах и утверждал, что в романтический вечер ничего, кроме крепкого пива не употреблял.

После трогательной сцены, где молодой человек допытывался до своей зазнобы Татьяны, любит ли она его, парочку забрали медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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