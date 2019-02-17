Под Самарой из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома
К счастью, никто не пострадал
twitter.com/vn_fominФото: Twitter.com
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Ранним утром субботы, 17 февраля, в Новокуйбышевске в доме №3 на улице Кадомцева обрушилась крыша на площади в 30 кв. м. Об этом сообщил в Твиттере глава города Владимир Фомин.
Крыша четырехэтажного дома не выдержала снега и рухнула на потолок квартиры. К счастью, последний не провалился. Никто при этом из жильцов многоквартирного дома не пострадал.
Как подчеркнули в администрации Новокуйбышевска, в течение дня в доме будут проходить противоаварийные работы. Сейчас идет расчистка кровли, до 15:00 будет восстановлено отопление, а уже вечером собираются закончить ремонт перекрытий поврежденной кровли.
ИСТОЧНИК KP.RU