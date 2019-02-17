В Самаре рухнул шатер восточного ресторана
На перекрестке улицы Киевской и Московского шоссе рухнул шатер ресторана. Об этом сообщил видеоблогер «МокасинTV», подкрепив слова записью.
- Это просто трындец, шатер сложился после сильного снегопада, - говорит очевидец.
Впрочем, заведение общественного питания «Чайхона», под который и строился эта конструкция, уже несколько лет не работает. Владелец помещения кровлю не чистил, поэтому результат снежной зимой немного предсказуем.
Напомним, из-за снежной зимы в Самара и область в этом году переживает непростой февраль. В домах рушатся крыши, потолки протекают, а на пешеходов сваливаются лавины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Теперь не знаю даже, где ночевать»: в Самаре обрушилась крыша жилого дома (подробнее)
Следователи решат, кто виноват в падении снега с крыши на девочку и ее маму (подробнее)
В Самаре на Революционной снег упал с крыши дома на женщину, пострадавшую увезли с переломом позвоночника (подробнее)
В Самаре рухнул шатер восточного ресторана (подробнее)
Под Самарой из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома (подробнее)
Обрушение Кровли Ресторана в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU