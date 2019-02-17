2019-02-17T13:31:33+03:00
Происшествия

В Самаре рухнул шатер восточного ресторана

Снег в регионе продолжает наносить коварные удары
Кирилл КАРИМОВ
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Конструкция буквально раздавлена снегомКонструкция буквально раздавлена снегомФото: скриншот с видео
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На перекрестке улицы Киевской и Московского шоссе рухнул шатер ресторана. Об этом сообщил видеоблогер «МокасинTV», подкрепив слова записью.

- Это просто трындец, шатер сложился после сильного снегопада, - говорит очевидец.

Впрочем, заведение общественного питания «Чайхона», под который и строился эта конструкция, уже несколько лет не работает. Владелец помещения кровлю не чистил, поэтому результат снежной зимой немного предсказуем.

Напомним, из-за снежной зимы в Самара и область в этом году переживает непростой февраль. В домах рушатся крыши, потолки протекают, а на пешеходов сваливаются лавины.

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Обрушение Кровли Ресторана в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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