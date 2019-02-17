2019-02-17T14:34:27+03:00
Происшествия

Под Самарой фура лоб в лоб столкнулась с «Шевроле»

Водитель легковушки погиб на месте
Кирилл КАРИМОВ
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Машина приняла удар на себя, но владельца спасти не смоглаМашина приняла удар на себя, но владельца спасти не смоглаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В субботу, 16 февраля, около 18:00 в Елховском районе губернии произошла авария со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным правоохранителей, на 99-м км дороги «Самара-Ульяновск» 58-летний дальнобойщик за рулем фуры МАЗ по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Там он протаранил «Шевроле Лачетти», за рулем которой был 49-летний мужчина. После тяжелая машина врезалась в «четырнадцатую» под управлением 32-летнего водителя.

Водитель иномарки погиб на месте, его 60-детний пассажир, а также два человека из ВАЗа были госпитализированы.

Сейчас по факту автоаварии полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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