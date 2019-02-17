Под Самарой фура лоб в лоб столкнулась с «Шевроле»
В субботу, 16 февраля, около 18:00 в Елховском районе губернии произошла авария со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
По данным правоохранителей, на 99-м км дороги «Самара-Ульяновск» 58-летний дальнобойщик за рулем фуры МАЗ по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Там он протаранил «Шевроле Лачетти», за рулем которой был 49-летний мужчина. После тяжелая машина врезалась в «четырнадцатую» под управлением 32-летнего водителя.
Водитель иномарки погиб на месте, его 60-детний пассажир, а также два человека из ВАЗа были госпитализированы.
Сейчас по факту автоаварии полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU