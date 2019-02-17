«Сбивать сосульки - полумеры»: мэр Самары предложила чистить крыши домов полностью

СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-17T15:25:10+03:00

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В Самаре с приходом оттепели и из-за снежной зимы обострилась ситуация с крышами зданий и их очисткой. На фоне ряда происшествий, десятков протекающих крыш и нескольких пострадавших, в мэрии в воскресенье, 17 февраля, прошло внеплановое совещание по уборке улиц и крыш от снега и наледи.

Муниципальные чиновники видят главную проблему в погоде, которая к тому же еще и ухудшится.

- По прогнозам синоптиков, снег пойдет сегодня в 20:00 и будет идти в течение всей ночи, - предупреждает первый замглавы города Владимир Василенко. - На неделе снегопад повторится несколько раз, и при этом мы ожидаем переходы температуры с минуса на плюс. При таких условиях сход снега с крыш неминуем, необходимо быть готовыми к этой ситуации.

Коммунальщики работают в усиленном режиме и каждый день крыши города чистят до 140 бригад. Наибольшее количество жалоб на снег приходится на Куйбышевский, Советский, Ленинский, Самарский и Промышленный районы.

Мэр Самары Елена Лапушкина раскритиковала работу управляющих компаний, из-за недостатков которой сосульки валятся на головы самарцев, а крыши текут.

- Заявки от жителей в большинстве случаев отрабатываются крайне медленно и неэффективно, зачастую просто сбиваются сосульки, комплексная расчистка не проводится, - заявляет градоначальник. - Вы должны понимать - сбивать сосульки по периметру крыш - это полумеры. Необходимо проводить очистку кровель по всей площади.

Кроме того, Елена Лапушкина поручила оказать всю необходимую помощь, в том числе и юридическую, самарцам, пострадавшим в результате протечек кровель или схода наледи. Главы районных администраций будут должны усилить разъяснительную работу на местах с жителями, чтобы те самостоятельно сбивали сосульки с перепланированных балконов и кондиционеров. Помимо всего этого, в Самаре в обязательном порядке начнут огораживать сигнальными лентами места проведения работ по очистке крыш.

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ИСТОЧНИК KP.RU