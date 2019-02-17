2019-02-17T16:38:58+03:00
Происшествия

Первая жертва: в Самарской области под рухнувшей из-за снега крыши погибла женщина

Смертельное происшествие случилось в Красноярском районе
Кирилл КАРИМОВ
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Детали обрушения сейчас уточняютсяДетали обрушения сейчас уточняютсяФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В субботу, 16 февраля, в Самарской области в с. Малая Царевщина Красноярского района на улице Шоссейной произошло обрушение кровли пристроя частного дома, в результате чего есть погибший. Об этом сообщает «КТВ-Луч».

Крыша проломилась из-за обилия снега. Под завалом оказалась женщина и 14-летний подросток. По предварительным данным, первая погибла на месте, а ребенок получил повреждения ног. Школьник был госпитализирован.

Напомним, что из-за снежной зимы в Самаре и области участились случаи провалов крыш и схода на прохожих снежно-ледовых масс. Так, в тот же день в центре областной столицы под лавину попала мать и дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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