Первая жертва: в Самарской области под рухнувшей из-за снега крыши погибла женщина
В субботу, 16 февраля, в Самарской области в с. Малая Царевщина Красноярского района на улице Шоссейной произошло обрушение кровли пристроя частного дома, в результате чего есть погибший. Об этом сообщает «КТВ-Луч».
Крыша проломилась из-за обилия снега. Под завалом оказалась женщина и 14-летний подросток. По предварительным данным, первая погибла на месте, а ребенок получил повреждения ног. Школьник был госпитализирован.
Напомним, что из-за снежной зимы в Самаре и области участились случаи провалов крыш и схода на прохожих снежно-ледовых масс. Так, в тот же день в центре областной столицы под лавину попала мать и дочь.
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ИСТОЧНИК KP.RU