2019-02-17T18:10:07+03:00
Происшествия

Замгендиректора самарского РКЦ «Прогресс» Наумова отправили под арест

Бывшего топ-менеджера подозревают в мошенничестве
Кирилл КАРИМОВ
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Самарский районный суд областной столицы в воскресенье, 17 февраля, отправил под арест экс-первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова до 13 апреля 2019 года.

Следствие считает, что летом 2013 года замгендиректора заключил фиктивный договор с фирмой для ремонта цеха «Прогресса». Эти работы стоили 4,9 миллиона рублей. Деньги со счета предприятия были перечислены компании «ТехноКомплектЛинии». Следователи выяснили, что работы уже были произведены на момент подписания договора.

Наумов был уволен из «Прогресса» в июле прошлого года, а в декабре было возбуждено уголовное дело в его отношении. 13 февраля 2019 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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